A seleção brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a Canarinho superou os Estados Unidos nos pênaltis por 5 a 4. Nas penalidades, o Brasil contou com a estrela da goleira Thaís Lima, que defendeu a primeira cobrança das americanas.

No próximo sábado, 19, o Brasil enfrenta o vencedor de Portugal e Espanha. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no ArcelorMittal Park, em Sosnowiec, na Polônia.

Brasil x Estados Unidos

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio dos Estados Unidos. As americanas controlaram a posse de bola e criaram mais chances perigosas, mas não conseguiram abrir o marcador. A seleção brasileira, por sua vez, se defendeu e teve dificuldades para avançar diante da marcação adversária.

No segundo tempo, a seleção brasileira voltou pressionando e, aos 13 minutos, Sofia abriu o placar. Quatro minutos depois, a americana McCammon marcou o gol de empate das americanas. O restante da segunda etapa foi marcado pelo equilíbrio e a partida foi para a prorrogação.

Na prorrogação, o empate persistiu e a partida foi decidida nos pênaltis. Nas penalidades, a goleira brasileira Thaís Lima defendeu a primeira cobrança, dando a vantagem para a seleção brasileira, que converteu todas as suas cobranças. As americanas, por sua vez, acertaram quatro, mas o penal perdido deu fim à campanha americana na Copa.