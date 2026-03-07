Você dificilmente conhece José Fornos Rodrigues, mas seguramente conhece Edson Arantes do Nascimento. O primeiro é Pepito, autor do livro Pelé, o legado desconhecido, lançado neste março pela Trend Editora.

Braço direito, assessor pessoal, empresário, mas, acima de tudo, amigo. Um amigo que acompanhou Pelé em viagens pelos quatro cantos do planeta, conheceu monarquias ao lado do Rei, cumprimentou presidentes e líderes mundiais e sequer gosta de futebol.

“O Pelé nunca deixou de ser o Pelé, de Bauru. Na malinha de mão dele, tinha um terço e um peão. Um peão para ficar jogando no corredor do hotel”, conta Pepito. “Era um cara muito simples. Cheio de qualidades, com alguns defeitos. Claro. Era, por exemplo, teimoso feito uma mula, mas de um coração maior que o mundo.”

O legado desconhecido conta justamente uma amizade de cinco décadas e ajuda a humanizar Pelé. Como se ainda fosse preciso, reafirma feitos do maior jogador de futebol de todos os tempos. O prefácio é do apresentador Milton Neves.

Pelé: o legado desconhecido