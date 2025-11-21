O Botafogo divulgou nesta sexta-feira, 21, uma nova camisa para o final da temporada e também para 2026. O uniforme fornecido pela Rebook é o 5º lançamento do ano e leva a cor roxa, inspirado nos jogos arcade dos anos 90.
A nova camisa mescla azul escuro com roxo e detalhes em rosa. O patrocínio é na cor rosa, assim como a faixa nas mangas. O uniforme que remete aos jogos arcade é a 5ª e última peça da linha “Aura 90”.
Já disponível nas lojas físicas e no site do clube, o Botafogo vai estrear a nova camisa na próxima rodada do Brasileirão. O Botafogo abre a rodada contra o Grêmio, no dia 22, às 19h30 (de Brasília), dentro do Nilton Santos.
Confira as fotos da nova camisa do Botafogo