A atacante brasileira Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, foi alvo de uma denúncia de racismo durante o confronto contra o Tenerife pela Copa da Rainha. O incidente ocorreu na última terça-feira, 17, no Estádio Heliodoro Rodríguez López. Gio negou a acusação. “O que foi registrado simplesmente não aconteceu”, disse em nota.

“Venho a público me pronunciar sobre a denúncia registrada em súmula na partida de ontem, que me atribui uma acusação de cunho racista. Nego, de forma rotunda e categórica, ter proferido a palavra “negra” ou qualquer outro comentário racista ou ofensivo. O que foi registrado simplesmente não aconteceu. O racismo é algo que rejeito profundamente. Vai contra tudo o que sou e tudo o que vivi no esporte”, disse Gio em nota.

Como ocorreu a denúncia e a paralisação do jogo

A queixa foi formalizada pela goleira Noelia Ramos à árbitra Rivera Olmedo aos 89 minutos de jogo. Segundo o relato, Garbelini teria proferido ofensas racistas contra a jogadora Dembele. A partida foi interrompida por cinco minutos para a aplicação dos protocolos disciplinares vigentes.

Na súmula, a árbitra registrou que nem ela nem suas assistentes ouviram a suposta ofensa. Essa observação técnica é fundamental para a análise jurídica do caso pelas instâncias esportivas da Espanha, que avaliarão a veracidade dos fatos e possíveis provas complementares.

O que aconteceu após o apito final?

Além da acusação em campo, o clima de tensão resultou em um confronto físico entre atletas de ambos os times no túnel de acesso aos vestiários. Esportivamente, o time de Madri venceu por 1 a 0 e avançou à final da competição.

Os pontos centrais registrados pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) são:

Acusação de injúria racial na reta final da partida;

Ativação do protocolo de racismo com paralisação de 5 minutos;

Relato de briga generalizada no túnel de acesso;

Classificação garantida do clube madrilenho.

Qual o posicionamento da jogadora e do clube?

Até o momento, a jogadora e o clube não emitiram um pronunciamento oficial sobre as acusações. A investigação seguirá com base em imagens de transmissão e depoimentos para decidir sobre possíveis sanções disciplinares ou o arquivamento da denúncia.