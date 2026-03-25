Referência em inovação esportiva, a Penalty lançou na última terça-feira, 24, a bola oficial que será utilizada na Copa do Nordeste. Batizada de Asa Branca, o item celebra o “Nordeste terra do futebol-arte”, unindo futebol, artes visuais e poesia para exaltar a identidade cultural da região e reforçar a ligação histórica da marca com o torneio.

A estética da nova bola resgata referências da primeira edição da Copa do Nordeste. Entre os detalhes gráficos estão o selo oficial do torneio, um logotipo com os nomes dos estados da região e outro com os dizeres “O Nordeste é meu País”, reforçando orgulho e pertencimento.

Produzida na Bahia, a bola fortalece o vínculo territorial da marca com o Nordeste e reúne tecnologias de alto desempenho, desenvolvidas para competições profissionais. A construção garante trajetória mais estável, alta resistência estrutural, mínima retenção de água e performance consistente em diferentes condições de jogo, características que elevam o nível técnico da disputa e reforçam o compromisso da Penalty com inovação.

Para traduzir esse olhar em imagem e palavra, a Penalty convidou dois nomes que representam a potência criativa do Nordeste. O poeta-repentista Vicente Reinaldo, de Caririaçu-CE, assina o poema “Copa do Nordeste”, que conduz o filme da campanha e cria um diálogo entre prosa, música e paixão pelo futebol.

Já nas artes visuais, o pernambucano Derlon, conhecido por sua estética inspirada na xilogravura, assina o pôster oficial e pintou quatro bolas Asa Branca exclusivas.

Além das peças de comunicação, a campanha leva arte para dentro do campo. Em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Derlon também ilustra os coletes de imprensa utilizados por jornalistas e influenciadores durante a cobertura dos jogos, transformando itens funcionais em suportes artísticos que circulam pelos gramados e bastidores, ampliando ainda mais a presença da cultura nordestina nas transmissões. As quatro bolas ‘Asa Branca’ personalizadas pelo artista também terão papel especial no Tour da Taça, que deve acontecer em maio.