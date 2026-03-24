O Arsenal recebe o Chelsea nesta terça-feira, 24, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina 2025/26. O clássico londrino será disputado no Estádio Emirates, às 17h (horário de Brasília). Este confronto reúne as duas maiores potências do futebol inglês na atualidade em busca de uma vaga na semifinal.

Onde assistir Arsenal x Chelsea ao vivo?

No Brasil, a transmissão da partida será exclusiva para assinantes da plataforma de streaming Disney+. No Reino Unido o duelo terá exibição gratuita pelo BBC iPlayer e no canal BBC Two. Já nos Estados Unidos, a exibição oficial fica sob responsabilidade da Paramount+.

A arbitragem será liderada pela romena Ionela Peşu, conforme escala oficial da UEFA para o confronto continental. Ela será auxiliada por uma equipe experiente para garantir a fluidez do clássico europeu durante os 90 minutos iniciais.

Situação das equipes e desfalques confirmados

O Arsenal chega para o confronto como o atual campeão do torneio, buscando manter a hegemonia europeia. Já o Chelsea, que lidera a liga inglesa com dois pontos de vantagem, tenta conquistar seu primeiro título da competição sob o comando de Sonia Bompastor. Ambas as equipes vivem momentos de alta intensidade na temporada nacional.

Os treinadores enfrentam desafios para montar as escalações ideais devido a baixas significativas em seus elencos principais. Confira abaixo as jogadoras que não estarão disponíveis para o primeiro jogo da série eliminatória:

Arsenal: ausência de Leah Williamson. A defensora titular desfalca a equipe devido a uma lesão que a impede de atuar no jogo de ida.

Chelsea: baixas de Millie Bright e Sam Kerr. A atacante australiana foi preservada pela comissão técnica devido ao elevado desgaste físico acumulado.

Quando acontece o jogo de volta?

A partida decisiva que definirá o semifinalista está marcada para o dia 1º de abril de 2026. O segundo encontro será realizado no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, onde será conhecido o clube que avança na maior competição europeia. A expectativa é de casa cheia para o encerramento deste importante duelo londrino.