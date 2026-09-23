A Alemanha divulgou, nesta quarta-feira, 23, fotos da sua nova “última” camisa com a Adidas. Após mais de sete décadas de parceria com as três listras, a seleção alemã terá a Nike como fornecedora de material esportivo a partir do próximo ano. O contrato com a empresa americana será válido de 2027 até 2034.

O novo “último” uniforme da Alemanha em parceria com a Adidas traz o preto como cor principal, além de listras verticais em dourado. Os detalhes nas mangas e na gola V combinam o branco, o preto e o dourado. A peça também conta o logo trefoil da fornecedora esportiva alemã.

Apesar da divulgação das fotos, o lançamento oficial do uniforme será apenas no dia 3 de novembro. Com isso, a expectativa é de que a camisa seja usada nos duelos contra a Sérvia e a Holanda, nos dias 13 e 16 do mesmo mês, respectivamente.

Até lá, a Alemanha irá utilizar uniformes retrô como forma de recordar uma das parcerias mais icônicas do futebol. Nesta quinta-feira, 24, a seleção alemã jogará com a camisa verde de 1990 contra a Holanda, em jogo válido pela Nations League. O confronto também marca a estreia de Jürgen Klopp como técnico da tetracampeã mundial.

Veja fotos do uniforme

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por adidas Germany (@adidasgermany)