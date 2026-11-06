A Adidas surpreendeu os fãs de futebol e da moda streetwear com uma nova coleção de uniformes de manga comprida confeccionadas em malha tricô para a temporada 2026-27. O site Footy Headlines disponibilizou imagens dos modelos de Real Madrid, Arsenal, Juventus, América do México, Liverpool, Manchester United e River Plate, entre outros.

A linha lifestyle, antecipadamente lançada em lojas selecionadas do Canadá e dos Estados Unidos, foge totalmente do padrão convencional dos uniformes de alto rendimento e segue a moda dos suéteres de Natal que fazem sucesso no inverno no Hemisfério Norte.

Diferente dos tecidos elásticos utilizado nas partidas oficiais, esta coleção aposta em uma abordagem de vestuário de inverno de luxo.

Cada peça foi desenvolvida a partir de um tecido texturizado de mistura de lã, oferecendo um toque aconchegante ideal para os dias mais frios. O design une a tradição esportiva ao estilo casual refinado, sempre com base no atual uniforme titular das equipes.

O modelo do Arsenal já circula no mercado por 140 dólares (equivalente a cerca de R$ 770 pela cotação atual), a expectativa da marca é realizar o lançamento global completo da coleção nas lojas oficiais dos clubes ainda em novembro.