A coluna ACE BRASIL estreia em plena folia, vai evoluir na Avenida da Placar para falar um pouco do maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open, onde uma gente bronzeada costuma mostrar o seu valor.

Em três dias tudo estará pronto para a grande festa no Jóquei Club do Rio de Janeiro, que promete nota 10 nos quesitos estrutura, organização, entrega plena, alegria e emoção.

Nessa Avenida, estarão público e tenistas de diversos lugares do Brasil e do Mundo, num encontro universal de línguas, raças e culturas, em harmonia para um desfile esplendoroso de famosos e anônimos, com o único propósito de compartilhar de nove dias consecutivos de festa. Que esta celebração do tênis na cidade maravilhosa seja histórica e mostre ao mundo que “esse Brasil” também aprecia o esporte e está formando seus ídolos.

A PLACAR, como tem feito em mais de meio século, estará presente, apoiando os atletas do Brasil, torcendo junto com os brasileiros e fazendo história também no tênis.

Prepare suas viseiras, raquetes, bonés, roupas leves e despojadas, pois a temperatura vai subir ainda mais na Cidade.

A Avenida Rio Open te espera! Todos juntos, Gregos, Troianos, astros, famílias, colaboradores, diretores, imprensa, leitores e torcedores, todos terão uma nova experiência para contar.

Como dizem nossos hermanos que aqui estarão, e serão muito bem vindos:

Que “defrutem”!