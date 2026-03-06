Depois de bater o Novorizontino por 1 a 0, na primeira final do Paulistão 2026, na última quarta, 4, na Arena Barueri, o Palmeiras vai para o jogo de volta, em Novo Horizonte, no próximo domingo, dia 8, precisando de um empate para conquistar seu 27º título estadual.

Caso confirme o título, o técnico Abel Ferreira conquistará o Paulistão pela 4ª vez (foi tri em 2022, 2023 e 2024) e se tornará o estrangeiro com mais títulos na competição, superando o uruguaio Humberto Cabelli, tri com o Palmeiras em 1932, 1933 e 1934, ainda quando o clube era chamado de Palestra Itália, e o italiano Guido Giacominelli, tri com o Corinthians em 1922, 1923 e 1924.

Em sua sexta final seguida de Paulistão (foi vice em 2021 e 2025), Abel poderá igualar também Vanderlei Luxemburgo como o técnico com mais títulos no Estadual de São Paulo no século 21. Luxa foi campeão em 2001 com o Corinthians, 2006 e 2007 com o Santos e 2008 com o Palmeiras.

Se ganhar o Paulistão 2026, o português Abel Ferreira chegará a 11 títulos pelo Palmeiras e vai se isolar com o técnico com mais títulos na história do clube, deixando Osvaldo Brandão (10 vezes campeão) para trás. Abel já ganhou duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2023), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024).

TREINADORES COM MAIS TÍTULOS PELO PALMEIRAS

10 títulos

Abel Ferreira

Oswaldo Brandão

8 títulos

Vanderlei Luxemburgo

7 títulos

Ventura Cambon

6 títulos

Luiz Felipe Scolari

4 títulos

Humberto Cabelli