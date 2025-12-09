Em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os clubes na Europa, o Villarreal recebe o Copenhagen nesta quarta-feira, 10 de dezembro. A partida, válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26, acontece no Estádio de la Cerámica, na Espanha, às 14h45 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente duas equipes que precisam desesperadamente somar pontos para evitar uma eliminação precoce.

Análise e momento das equipes

A partida é vista como um divisor de águas. Para o Villarreal, que faz uma campanha sólida na La Liga, o desempenho na Champions tem sido frustrante. Ocupando a 34ª colocação na tabela geral com apenas um ponto (um empate e quatro derrotas), o Submarino Amarelo entra em campo pressionado. O técnico Marcelino García Toral precisa traduzir o sucesso doméstico em resultado continental, adotando uma postura agressiva em casa para manter viva a esperança de alcançar os playoffs (9ª a 24ª posição).

Do outro lado, o Copenhagen vive uma situação ligeiramente melhor, mas ainda desconfortável. O time dinamarquês ocupa a 28ª posição com 4 pontos. O técnico Jacob Neestrup deve armar uma equipe focada em explorar os contra-ataques e a ansiedade do time espanhol. Uma vitória fora de casa é fundamental para impulsionar os dinamarqueses para dentro da zona de classificação e salvar a temporada europeia.

Prováveis Escalações

Villarreal (Técnico: Marcelino García Toral):

Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Thomas Partey, Pape Gueye, Tajon Buchanan; Nicolas Pepe e Tani Oluwaseyi.

Copenhagen (Técnico: Jacob Neestrup):

Kamil Grabara; Peter Ankersen, Denis Vavro, Scott McKenna, Birger Meling; Lukas Lerager, Rasmus Falk, Viktor Claesson; Mohamed Elyounoussi, Andreas Cornelius e Elias Achouri.

Desfalques e Dúvidas

O time da casa enfrenta uma lista considerável de ausências. Os atacantes Gerard Moreno e Pau Cabanes, além dos defensores Logan Costa e Willy Kambwala, estão fora por lesão. O zagueiro Juan Foyth também é baixa, cumprindo suspensão.

Pelo lado do Copenhagen, os meio-campistas Magnus Mattsson, Oliver Højer e Rodrigo Huescas são desfalques confirmados por questões físicas. O atacante Liam West está suspenso e não joga.

Onde assistir a Villarreal x Copenhagen