Em uma noite marcada pela resistência contra um ataque forte, o Athletic Bilbao segurou um empate por 0 a 0 contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 10, no estádio San Mamés. A partida, válida pela 6ª rodada da Champions League, teve como grande protagonista o goleiro Unai Simón e a trave, que impediram a vitória dos visitantes.

O resultado mantém os franceses confortáveis na tabela, enquanto os bascos seguem fora da zona de classificação.

Desde o apito inicial, a tônica do jogo foi clara: o PSG controlando a posse de bola e o Athletic buscando escapar em velocidade. Mesmo jogando fora de casa, a equipe francesa impôs seu ritmo, chegando a ter 66% de posse na primeira etapa.

As chances apareceram cedo, com Zaire-Emery assustando logo aos 4 minutos. No entanto, a falta de pontaria começou a pesar quando Fabián Ruiz, cara a cara com o gol, finalizou por cima aos 18 minutos, desperdiçando a melhor oportunidade do início do jogo.

O Athletic Bilbao, empurrado por sua torcida, respondeu nas bolas paradas. Berenguer obrigou o goleiro Safonov a fazer uma boa defesa em cobrança de falta. Contudo, o herói da noite começava a aparecer do outro lado: Unai Simón operou um milagre no fim do primeiro tempo, espalmando um chute à queima-roupa de Mayulu após passe de Zaire-Emery, garantindo o placar zerado para o intervalo.

O momento mais tenso da partida ocorreu aos 87 minutos. Fabián Ruiz, persistente, finalizou em cima de Unai Simón. No rebote, com o goleiro batido, o meia espanhol tentou novamente, mas o lateral Berchiche apareceu para tirar a bola em cima da linha, decretando empate.

Com o resultado, o PSG chega aos 13 pontos e assume a 3ª colocação, praticamente garantido na próxima fase. Já o Athletic Bilbao soma apenas um ponto, chegando a 5 no total, e ocupa a 28ª posição, vendo a classificação ficar cada vez mais distante.

Na próxima rodada, os bascos enfrentam a Atalanta, enquanto o PSG recebe o Sporting.