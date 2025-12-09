O Real Madrid recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 10, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri. O confronto é válido pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida coloca frente a frente dois dos maiores favoritos ao título continental, em um duelo tático que promete parar o mundo do futebol, opondo o atual trabalho de Xabi Alonso à experiência de Josep Guardiola.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Duelo decisivo no Bernabéu

A partida é cercada de grande expectativa, sendo tratada pela imprensa internacional como um confronto chave para as ambições de ambos os clubes na competição. O Real Madrid, jogando em casa, busca garantir a vaga direta nas oitavas de final para evitar o desgaste da fase de playoffs. Já o Manchester City encara o jogo como uma oportunidade de ouro para ultrapassar um rival direto e entrar no G-8.

Recentemente, a pressão sobre o técnico Xabi Alonso aumentou após uma derrota em casa para o Celta de Vigo por La Liga, tornando o resultado contra o City crucial para a estabilidade da equipe merengue.

Situação na tabela

Sob o comando de Alonso, o Real Madrid chega para este confronto em uma posição relativamente confortável, ocupando a 5ª colocação na tabela geral com 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota). O fator casa e a mística do Bernabéu são as principais armas para superar o rival inglês e se consolidar no topo.

Do outro lado, o Manchester City de Pep Guardiola vive uma situação de perseguição. Atualmente na 9ª posição com 10 pontos — fruto de três vitórias, um empate e uma derrota —, os Citizens estão logo abaixo da zona de classificação direta. Uma vitória em Madri permitiria ultrapassar o próprio Real na classificação.

Prováveis escalações e desfalques

O Real Madrid chega para o confronto com o departamento médico lotado, especialmente no setor defensivo. A lista de lesionados inclui nomes de peso como Éder Militão, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy e David Alaba. Diante disso, Xabi Alonso deve improvisar na montagem da zaga.

Por outro lado, o Manchester City não poderá contar com o zagueiro John Stones e os meio-campistas Mateo Kovacic e Rodri, peças fundamentais no esquema de Guardiola.

Provável Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni e Camavinga; Güler, Bellingham e Vinicius Jr; Mbappé. Xabi Alonso.