Nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, o Qarabag recebe o Ajax no estádio Tofig Bahramov, em Baku, no Azerbaijão. A partida, válida pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, tem início marcado para às 14h45 (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas na tabela de classificação.

Qarabag busca vaga nos playoffs

Jogando em casa, o time do Azerbaijão entra em campo motivado por uma campanha sólida. Ocupando a 19ª colocação com 7 pontos, o Qarabag soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Um triunfo diante de sua torcida é fundamental para manter a equipe confortavelmente na zona de classificação para os playoffs da competição, permitindo ao clube sonhar com a continuidade no cenário europeu.

Ajax tenta evitar vexame histórico

Do outro lado, o tradicional clube holandês vive um verdadeiro pesadelo na atual edição da Champions. O Ajax amarga a 36ª e última colocação da tabela geral, sem ter conquistado nenhum ponto sequer. Com uma campanha desastrosa de cinco derrotas em cinco jogos, a equipe viaja a Baku pressionada, buscando recuperar o orgulho e somar seus primeiros pontos para tentar apagar a má impressão deixada até aqui no torneio continental.

Prováveis escalações e desfalques

O Qarabag pode ter as ausências de Joni Montiel, Ramil Sheydaev e Kady Borges. Pelo lado do Ajax, os desfalques esperados são mais sensíveis e incluem nomes como Steven Berghuis, James McConnell e o zagueiro Josip Sutalo, todos por lesão.

Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina e Toral Bayramov; Marko Janković e Pedro Bicalho; Leandro Andrade, Abdellah Zoubir e Emmanuel Addai; Camilo Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.

Ajax: Vítezslav Jaros; Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas e Owen Wijndal; Davy Klaassen, Ko Itakura e Kenneth Taylor; Rayane Bounida, Wout Weghorst e Mika Godts. Técnico: Fred Grim (interino).

Onde assistir ao confronto

O duelo promete ser tenso, com os donos da casa querendo garantir a vaga e os visitantes lutando pela honra. Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão exclusiva via streaming. O jogo será exibido ao vivo pela HBO Max, plataforma que detém os direitos de transmissão de todos os jogos da UEFA Champions League 2025/26 no Brasil.