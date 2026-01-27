A fase de liga da principal competição de clubes da Europa chega ao seu momento derradeiro. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o Paris Saint-Germain recebe o Newcastle no Parque dos Príncipes, em Paris. O confronto, válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League, tem início marcado para às 17h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes com campanhas idênticas na tabela.

Valendo vaga direta nas oitavas de final

A partida é tratada como uma verdadeira final para as pretensões de ambos os clubes. No atual formato da competição, apenas os oito primeiros colocados da tabela geral garantem vaga direta nas oitavas de final, evitando a fase de playoffs (disputada pelos times entre a 9ª e a 24ª posição). Atualmente em 6º e 7º lugares, respectivamente, franceses e ingleses entram em campo pressionados: uma vitória consolida a classificação, enquanto um tropeço pode custar a vaga no G-8, dependendo dos resultados paralelos da rodada.

PSG aposta no fator casa

Sob o comando de Luis Enrique, o time parisiense soma 13 pontos na competição, fruto de uma campanha sólida com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Jogando diante de sua torcida, o objetivo do PSG é impor seu ritmo para assegurar os três pontos. A equipe busca evitar a instabilidade de temporadas anteriores e garantir um caminho menos tumultuado no mata-mata, sem a necessidade de disputar a repescagem em fevereiro.

Newcastle busca vitória estratégica

O Newcastle vive uma situação de espelho em relação ao seu adversário. Treinados por Eddie Howe, os ingleses ocupam a 7ª posição com os mesmos 13 pontos e o mesmo retrospecto (quatro vitórias, um empate e duas derrotas). O duelo em Paris é um confronto direto pela posição na tabela: quem vencer dá um passo gigantesco rumo à classificação direta, enquanto o perdedor corre sérios riscos de cair para a zona de playoffs.

Onde assistir ao jogo

O embate decisivo promete equilíbrio tático e alta intensidade. Para os torcedores no Brasil, a transmissão de Paris Saint-Germain x Newcastle será realizada pelo canal por assinatura TNT e pela plataforma de streaming Hbo Max.