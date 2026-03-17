O Manchester City recebe o Real Madrid nesta terça-feira, 17, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pelas oitavas de final da Champions League e coloca frente a frente dois dos maiores favoritos ao título continental.
O duelo tornou-se um clássico moderno na Europa, marcado por embates eliminatórios de alta voltagem nas últimas edições. A expectativa é de um jogo tático intenso entre o estilo de controle de posse de bola de Josep Guardiola e a nova abordagem implementada por Álvaro Arbeloa no comando merengue.
O poderio ofensivo inglês, liderado por Erling Haaland e Kevin De Bruyne, testará a solidez e a velocidade nos contra-ataques da equipe espanhola, que aposta na genialidade de Vinícius Júnior e Jude Bellingham.
Sob o comando de Guardiola, os donos da casa chegam ao mata-mata após uma campanha sólida na fase de liga. Ocupando a 8ª colocação geral com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), o time inglês garantiu vaga direta nas oitavas de final. A equipe aposta na força de sua torcida no Etihad Stadium para construir uma vantagem confortável neste embate decisivo.
Do outro lado, o Real Madrid viaja à Inglaterra liderado por Arbeloa, que assumiu a equipe em janeiro de 2026. A campanha dos visitantes na fase classificatória foi parelha à do rival: terminaram na 9ª posição com 15 pontos (cinco vitórias e três derrotas). Por ter ficado fora do top 8, o time espanhol precisou disputar os playoffs para chegar a esta fase, o que adiciona uma carga extra de desgaste, mas também de ritmo de jogo competitivo.
No Brasil, a partida será exibida ao vivo pela plataforma de streaming Max e pelo canal TNT na TV por assinatura.