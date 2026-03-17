O lendário estádio de Anfield se prepara para mais uma noite europeia decisiva. Nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), o Liverpool recebe o Galatasaray pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2025/26. A partida define quem avança para as quartas de final do principal torneio de clubes da Europa.

A partida na Inglaterra carrega alta tensão, já que a equipe turca construiu uma vantagem de 1 a 0 no jogo de ida. Para o time comandado por Arne Slot, a missão é clara: vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta.

Um triunfo inglês por margem mínima levará a decisão para a prorrogação e, persistindo a igualdade no placar agregado, para os pênaltis. O Galatasaray, sob o comando de Okan Buruk, joga pelo empate para fazer história e eliminar um dos favoritos ao título em seus próprios domínios.

O Liverpool chega às oitavas respaldado por uma excelente campanha na fase de liga, onde terminou na 3ª colocação geral com 18 pontos, somando seis vitórias e duas derrotas. O fator casa e a tradicional atmosfera de Anfield são as principais apostas dos ingleses para reverter a desvantagem.

Do outro lado, o Galatasaray avançou na 20ª posição, com 10 pontos (três vitórias, um empate e quatro derrotas). A equipe de Istambul deve apostar em um sistema defensivo sólido e em transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo ímpeto ofensivo dos mandantes.

O confronto decisivo terá transmissão ao vivo para o Brasil através da televisão fechada e do streaming. Os torcedores poderão acompanhar todos os lances da partida pelo canal TNT e pela plataforma Max.