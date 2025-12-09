Em uma noite de tensão e equilíbrio tático no San Siro, o Liverpool conquistou uma vitória fundamental nesta terça-feira, 9. Pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League, os ingleses superaram a Inter de Milão por 1 a 0. O triunfo, selado com um gol de pênalti de Dominik Szoboszlai nos minutos finais, serve como um bálsamo para o time de Arne Slot, que entrou em campo pressionado após o afastamento do astro Mohamed Salah e a necessidade de subir na tabela de classificação.

Paredões e intervenção do VAR

A primeira etapa foi marcada por um duelo particular entre os ataques e os goleiros, com destaque absoluto para Yann Sommer. O arqueiro da Inter manteve o placar zerado com defesas espetaculares, impedindo gols certos de Jones e, principalmente, em um chute colocado de Gravenberch. Do outro lado, Alisson também trabalhou bem, especialmente em uma cabeçada firme de Lautaro Martínez já nos acréscimos.

O momento de maior drama nos primeiros 45 minutos ocorreu quando Ekitiké balançou as redes para o Liverpool após cobrança de escanteio. No entanto, a celebração foi interrompida pelo VAR. O árbitro Felix Zwayer foi ao monitor e anulou o tento ao constatar um toque de mão do atacante francês na disputa, mantendo o 0 a 0 no placar e inflamando a torcida italiana.

Wirtz entra e muda a história

O segundo tempo manteve o roteiro de equilíbrio, com a Inter tentando controlar o meio-campo através de Barella e o Liverpool buscando a velocidade. Sommer continuou operando milagres, salvando a Inter novamente em finalizações de Ekitiké e Bradley. A partida parecia caminhar para um empate frustrante para ambos, até que o técnico Arne Slot promoveu a entrada de Florian Wirtz.

Aos 42 minutos, a substituição surtiu efeito. Wirtz invadiu a área e foi derrubado por Bastoni. Após nova revisão no monitor do VAR, o árbitro assinalou a penalidade máxima. Szoboszlai assumiu a responsabilidade e bateu com força, no canto, sem chances para Sommer, decretando a vitória visitante aos 43 minutos.

Com o resultado, o Liverpool dá um salto importante na tabela, buscando uma vaga direta no G8, enquanto a Inter de Milão perde a chance de se consolidar entre os primeiros colocados. Na próxima rodada, os italianos recebem o Arsenal, enquanto os Reds visitam o Olympique de Marselha.

