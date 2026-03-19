Restam agora apenas oito equipes na atual edição Champions League, e três delas são espanholas. Sendo assim, a LaLiga EA Sports é a liga com mais representantes nas quartas de final. Também há dois clubes ingleses, um alemão, um francês e um português.

Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, os atuais três primeiros colocados da LaLiga EA Sports, chegaram entre os oito finalistas, mantendo a sequência de pelo menos um clube espanhol alcançando as quartas em todas as temporadas desde 2005/06.

Este ano, todos avançaram com vitórias convincentes em seus confrontos de oitavas de final, cada um contra adversários ingleses. O Real Madrid já havia feito metade do trabalho no jogo de ida contra o Manchester City, vencendo por 3 a 0 com um hat-trick espetacular de Fede Valverde, antes de fechar o placar agregado em 5 a 1.

O Barcelona jogou fora de casa na ida, empatando em 1 a 1 no St James’ Park, do Newcastle, antes de conquistar uma vitória expressiva por 7 a 2 no Spotify Camp Nou, somando 8 a 3 no agregado. E a vitória do Atlético de Madrid por 5 a 2 no jogo de ida, na Espanha, contra o Tottenham, foi uma margem significativa o suficiente, já que a equipe acabou vencendo o confronto por 7 a 5 no total.

As quartas de final da Champions League

Agora, as atenções se voltam para as quartas de final da Champions League deste ano, onde o Real Madrid enfrentará o Bayern de Munique e onde haverá um duelo 100% espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid. Isso significa que está garantido que haverá pelo menos um clube da LaLiga EASports na semifinal, a apenas uma fase da final em Budapeste.

Real Madrid contra Bayern de Munique é um clássico do futebol europeu, sendo o clube alemão o time não espanhol que os merengues mais enfrentaram em sua história. Foram 28 confrontos no total, e o retrospecto direto é muito equilibrado, com 13 vitórias do Real Madrid, 11 vitórias do Bayern de Munique e quatro empates.