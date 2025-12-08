Um verdadeiro choque de gigantes movimenta a 6ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. Nesta terça-feira, 9 de dezembro, a Inter de Milão recebe o Liverpool no lendário estádio San Siro, na Itália. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um confronto que pode ser decisivo para as pretensões de ambos os clubes na competição continental.

Cenário e análise da partida

O confronto no San Siro é crucial para as ambições das equipes na nova fase de liga da Champions. Para a Inter de Milão, uma vitória em casa praticamente assegura uma vaga direta nas oitavas de final, privilégio dos oito primeiros colocados. Atualmente na 4ª posição com 12 pontos, os Nerazzurri são comandados pelo técnico Cristian Chivu e buscam evitar a fase de playoffs.

Já o Liverpool vive um momento de maior pressão e instabilidade. Ocupando a 13ª posição com 9 pontos, os Reds precisam de um bom resultado para não se complicarem na tabela. A equipe do técnico holandês Arne Slot tenta somar pontos para garantir uma posição favorável no mata-mata, em meio a rumores de desentendimentos nos bastidores que podem impactar o desempenho em campo.

Prováveis escalações e desfalques

Inter de Milão: O técnico Cristian Chivu lida com alguns desfalques por lesão, como Matteo Darmian (panturrilha), Tomás Palacios e o goleiro reserva Raffaele Di Gennaro. A equipe vem de uma goleada sobre o Como pela Serie A e deve manter a base titular que vive boa fase.

Provável escalação: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Dimarco, Zielinski, Barella, Çalhanoglu e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro Martínez.

Liverpool: Arne Slot não poderá contar com Jeremie Frimpong (lesão na coxa) e o jovem zagueiro Giovanni Leoni (lesão no joelho). A principal dúvida tática gira em torno da utilização de Mohamed Salah entre os titulares, após recentes rotações no elenco.

Provável escalação: Alisson; Bradley, Gómez, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Jones e Szoboszlai; Wirtz, Chiesa e Ekitike.

Onde assistir a Inter de Milão x Liverpool