Em uma noite decisiva no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain e o Newcastle protagonizaram um duelo tenso que terminou com um sabor amargo para os dois lados. O empate por 1 a 1, válido pela última rodada da fase de liga da UEFA Champions League, impediu que ambas as equipes alcançassem o G-8, zona que garantiria vaga direta nas oitavas de final. Com o resultado, franceses e ingleses terão que disputar a fase de playoffs para tentar seguir vivos na competição continental.

Domínio francês, pênalti perdido e a lei do castigo

A narrativa do primeiro tempo foi de um monólogo dos donos da casa, mas com requintes de crueldade. O PSG iniciou a partida de forma avassaladora, empurrando o Newcastle para dentro de sua própria área. Logo aos 4 minutos, a chance de ouro apareceu: um pênalti marcado após toque de mão. No entanto, Dembélé parou em uma defesa espetacular do goleiro Pope. O erro não abalou os franceses de imediato. Três minutos depois, Vitinha recebeu de Kvaratskhelia, deixou o marcador no chão e abriu o placar com categoria.

O time de Luis Enrique manteve o controle absoluto, chegando a ter 80% de posse de bola e empilhando chances, novamente paradas por Pope. O cenário parecia controlado, apesar da baixa trágica de Kvaratskhelia, que saiu lesionado ainda na primeira etapa. Contudo, o futebol puniu a ineficiência em matar o jogo. Nos acréscimos, em um lance isolado de bola parada, Marquinhos afastou mal de cabeça e a bola sobrou limpa para Willock, que não perdoou e empatou a partida, silenciando o estádio antes do intervalo.

Drama, chances desperdiçadas e o fim do sonho direto

O segundo tempo trouxe uma dinâmica diferente. O Newcastle, percebendo a instabilidade emocional do adversário, adiantou as linhas e equilibrou as ações. O jogo tornou-se franco, com os ingleses chegando a ter um gol anulado por impedimento e obrigando o goleiro Safonov a operar milagres, especialmente em chutes de Gordon e Barnes, evitando a virada dos visitantes.

Nos minutos finais, o desespero tomou conta das duas equipes, já que o empate não servia para ninguém. O duelo transformou-se em um “lá e cá” frenético. O Newcastle perdeu uma chance incrível com Barnes, que chutou para fora com o gol aberto. Já nos acréscimos, foi a vez de Dembélé, personagem central da noite, girar sobre a marcação e finalizar para fora, desperdiçando a última esperança de classificação direta. O apito final decretou o destino de ambos: o caminho mais longo e perigoso dos playoffs de mata-mata.