A reta final da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26 promete emoções fortes nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. O Chelsea recebe o Pafos no histórico Stamford Bridge, em Londres. A partida, válida pela 7ª rodada, tem início marcado para às 17h (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela de classificação.

Expectativas para o confronto

Com apenas duas rodadas restantes para o fim da fase de liga, a partida ganha contornos de decisão. Para os donos da casa, uma vitória é fundamental para se aproximar do G-8 e garantir uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a fase de playoffs. Já o Pafos, em sua histórica participação na elite europeia, encara o jogo como uma final: a equipe cipriota precisa de um resultado positivo para tentar alcançar a zona de classificação para a repescagem (até o 24º lugar) e manter vivo o sonho de avançar na competição.

Chelsea mira o topo da tabela

O time inglês entra em campo em uma posição relativamente confortável, mas com ambições de melhora. Ocupando a 13ª colocação com 10 pontos, o Chelsea faz uma campanha sólida com três vitórias, um empate e duas derrotas. Embora esteja na zona de classificação para os playoffs, os Blues sabem que um triunfo em casa é crucial para tentar se aproximar do grupo dos oito primeiros, o que garantiria vaga direta nas oitavas e evitaria o desgaste de uma eliminatória extra.

Pafos precisa de um milagre em Londres

A situação do Pafos é mais delicada. A equipe ocupa a 26ª posição na tabela geral, somando apenas 6 pontos, fruto de uma vitória, três empates e duas derrotas. Atualmente fora da zona de classificação para a próxima fase, o time visitante precisa pontuar contra o gigante inglês para sobreviver. A equipe tem se mostrado difícil de ser batida, vide o número de empates, mas precisará de mais ousadia se quiser continuar sua jornada europeia.

Onde assistir ao jogo

O confronto decisivo terá ampla cobertura para o público brasileiro. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo através da TNT Sports na TV fechada. Além disso, o serviço de streaming Max transmite o duelo, cobrindo todos os jogos da competição.

Classificação atualizada da Champions League