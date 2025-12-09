A fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 chega a um momento crucial em sua 6ª rodada. Nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, o Borussia Dortmund recebe o Bodo/Glimt no icônico Signal Iduna Park, na Alemanha. A bola rola às 17:00 (horário de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente uma equipe que briga pelas primeiras posições contra outra que luta desesperadamente para sobreviver no torneio.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Muralha Amarela quer empurrar o Dortmund

O time da casa entra em campo em uma situação confortável, mas com a ambição de subir ainda mais na tabela. Ocupando atualmente a 6ª colocação com 10 pontos, o Borussia Dortmund faz uma campanha sólida, somando 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. A equipe alemã sabe que garantir os três pontos em casa é fundamental para se manter no grupo dos oito primeiros, que garante vaga direta para as oitavas de final, evitando a fase de playoffs.

Bodo/Glimt em busca de um milagre

Do outro lado, a situação do Bodo/Glimt é dramática. O time norueguês amarga a 32ª posição na tabela geral, com apenas 2 pontos conquistados. Sem nenhuma vitória até o momento (2 empates e 3 derrotas), a equipe visitante precisa urgentemente de um resultado positivo para manter vivas as chances matemáticas de alcançar a zona de repescagem (do 9º ao 24º lugar). Jogar fora de casa contra a pressão da torcida alemã será o maior teste de fogo para o elenco nesta temporada europeia.

Análise e expectativas para o confronto

O duelo no Signal Iduna Park apresenta um claro favoritismo para o time da casa. Jogando diante de sua apaixonada torcida, a “Muralha Amarela”, o Dortmund tem a responsabilidade de impor seu jogo. A imprensa alemã trata a partida como uma “obrigação de vencer”, dada a disparidade técnica e a situação dos times na tabela.

Para o Bodo/Glimt, a partida é a última chance de salvar a campanha europeia. Embora já esteja eliminado da briga pela classificação direta, o time norueguês ainda sonha com a repescagem. A estratégia deve ser focada em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques rápidos. Conquistar um ponto na Alemanha já seria visto como um grande feito, mas apenas a vitória interessa para manter o sonho vivo.

Prováveis escalações