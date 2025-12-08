A fase de liga da UEFA Champions League chega a um momento decisivo com um confronto de alto nível nesta terça-feira, 9 de dezembro de 2025. O Bayern de Munique recebe o Sporting na Allianz Arena, em Munique, às 14h45 (horário de Brasília). A partida, válida pela 6ª rodada, coloca frente a frente duas equipes que figuram na parte de cima da tabela e buscam consolidar a classificação direta para as oitavas de final.

A força bávara em casa

O gigante alemão entra em campo defendendo uma posição privilegiada. Atualmente na 3ª colocação com 12 pontos, o Bayern faz uma campanha sólida, somando quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco jogos. Jogando diante de sua torcida, a equipe precisa da vitória para garantir matematicamente uma das oito primeiras posições, o que assegura vaga direta nas oitavas de final sem a necessidade de disputar os playoffs. A consistência ofensiva e a pressão da Allianz Arena são as principais armas para superar o adversário.

Leões buscam surpreender na Alemanha

Do outro lado, o Sporting chega à Alemanha motivado e em boa fase. Ocupando a 8ª posição com 10 pontos — fruto de três vitórias, um empate e uma derrota —, o time de Lisboa sabe que um resultado positivo fora de casa pode fazê-lo ultrapassar o próprio Bayern na tabela. A equipe portuguesa aposta na organização tática e na eficiência de seus atacantes para tentar desbancar um dos favoritos ao título em seus domínios.

Onde assistir ao jogo

O duelo promete ser eletrizante e terá ampla cobertura para os torcedores. No Brasil, a partida será transmitida pela TNT (TV fechada) e pelo serviço de streaming HBO Max. Em Portugal, o jogo passa no canal Sport TV 5. A bola rola a partir das 14h45.

