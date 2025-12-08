Um confronto direto pelo topo da tabela marca a sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. Nesta terça-feira, 9, a Atalanta recebe o Chelsea no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) em um duelo inédito em competições oficiais, valendo a consolidação na zona de classificação direta às oitavas de final.

Onde assistir a Atalanta x Chelsea

A partida decisiva terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo canal fechado Space e via streaming na plataforma Max.

Briga acirrada pelo G-8

O embate coloca frente a frente duas equipes com campanhas idênticas até o momento: ambas somam 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota. O Chelsea ocupa a 7ª colocação pelos critérios de desempate, enquanto a Atalanta aparece logo atrás, em 10º lugar.

No novo formato de liga única, terminar entre os oito primeiros é o grande objetivo, pois garante vaga direta nas oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição terá que disputar um perigoso playoff eliminatório. Portanto, uma vitória em Bérgamo é crucial para qualquer um dos lados evitar a repescagem e avançar sem escalas no torneio continental.

