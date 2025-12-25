O futuro do Vasco pode estar prestes a passar por uma nova mudança. A diretoria comandada pelo presidente Pedrinho abriu negociações para a venda do controle da SAF para Marcos Faria Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Lamacchia mantém um perfil discreto e uma trajetória profissional independente. Aos 47 anos, ele é fundador da gestora Blue Star e herdeiro de parte da fortuna do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, fundador do banco Real, morto em 2020.

Apesar da vida reservada, conta com o apoio direto e o entusiasmo de seu pai, José Lamacchia, que é amigo pessoal de Pedrinho e já manifestou publicamente o desejo de “ajudar o Vasco”.

A negociação marca uma tentativa de profissionalizar a gestão com um investidor brasileiro de alto poder aquisitivo, afastando o modelo de grupos multinacionais como o da empresa americana 777 Partners.

A venda é considerada urgente devido ao cenário financeiro do clube no fim de 2025. O Vasco teve seu plano de recuperação judicial homologado recentemente, o que impõe prazos rigorosos para o pagamento de credores.

Para manter o fluxo de caixa, o clube já captou R$ 80 milhões junto à própria Crefisa por meio de um empréstimo. Como credora, a Crefisa detém contratualmente o poder de anuência sobre quem será o próximo comprador da SAF, o que facilita o caminho para uma solução “em família” com Marcos Lamacchia.