Neste sábado (17), a U.R.T recebe o Pouso Alegre em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A partida será disputada no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, com a bola rolando a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Situação das equipes e expectativas

O duelo coloca frente a frente duas equipes invictas e em excelente fase no estadual. A U.R.T, jogando em casa, busca manter a liderança do Grupo A. O Trovão Azul soma quatro pontos, fruto de um empate na estreia e uma vitória importante fora de casa contra o Athletic na rodada anterior. A equipe aposta na força da torcida no Zama Maciel para superar um adversário direto.

Do outro lado, o Pouso Alegre é uma das grandes sensações do torneio até o momento. Com 100% de aproveitamento, o Pousão lidera o Grupo B com seis pontos. O time vem de uma vitória surpreeendente sobre o Cruzeiro no Mineirão e um triunfo contra o Itabirito. O objetivo agora é provar que o bom início é consistente, buscando pontos fora de casa para se consolidar na ponta da tabela.

Onde assistir a U.R.T x Pouso Alegre

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais do grupo Globo. O torcedor poderá acompanhar o confronto através do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). A Globo Minas também pode exibir o jogo para praças específicas, conforme a grade local.