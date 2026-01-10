A temporada do futebol estadual começa com promessa de grandes emoções em Patos de Minas. Neste sábado, 10, a U.R.T recebe o North Esporte Clube no estádio Zama Maciel (Arena DB), em confronto válido pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Duelo de recém-promovidos

O confronto marca o encontro das duas equipes que conquistaram o acesso no Módulo II em 2025, chegando à elite com moral elevado. O North entra em campo como o atual campeão da divisão de acesso, enquanto a U.R.T. ficou com o vice-campeonato. Para o clube de Montes Claros, fundado em 2022, esta partida representa uma estreia histórica na primeira divisão do futebol mineiro.

Ambas as equipes iniciam a competição zeradas na pontuação, com o objetivo primário de garantir a permanência na elite. Secundariamente, uma campanha sólida pode render vagas em competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. O duelo direto logo na primeira rodada é visto como fundamental para medir forças e iniciar a jornada com o pé direito.

Situação e expectativas

Por ser a primeira rodada, as equipes iniciam o campeonato em igualdade de condições, buscando os primeiros pontos para se estabelecerem na elite. A U.R.T., que pertence ao Grupo A, aposta na força de sua torcida em Patos de Minas para começar com uma vitória. Já o North, integrante do Grupo C, chega motivado pelo projeto ambicioso e pela recente conquista do Módulo II.

O técnico do North, o pentacampeão mundial Kleberson, destacou a boa preparação da equipe, que incluiu amistosos intensos, e afirmou que o time está focado em buscar um resultado positivo, mesmo atuando longe de seus domínios. A imprensa local projeta um confronto equilibrado, opondo a tradição da equipe de Patos de Minas contra a ascensão meteórica do time do Norte de Minas.

Prováveis escalações

Os treinadores mantêm certo mistério sobre as equipes titulares, mas a tendência é que ambos utilizem força máxima, sem desfalques noticiados até o momento. O North conta com a experiência de reforços pontuais, como o lateral-esquerdo Rennan Siqueira.

U.R.T.: Ariel; Léo Santos, Victor Sallinas, Antônio Júnior e Leandro Silva; Jean Cléber, Sandro Rios e Guilherme Garré; Cesinha, Leonardo Rolón e Federico Andrade. Técnico: Ito Roque.

North: Reynaldo; Lucas Mota, Diego Guerra, Ulisses e Rennan Siqueira (Foguinho); Evanderson, Guilherme Camacho e Roger; Gustavo Ermel, Gabriel Rossetto e Tiago Marques. Kleberson Pereira.