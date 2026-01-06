O mercado da bola ferve no início de 2026 com uma possível transferência que pode ser a maior do futebol brasileiro na temporada. Apresentado nesta terça-feira, 6, como novo diretor executivo do Cruzeiro, Bruno Spindel falou sobre a possibilidade da contratação de Gerson como prioridade para atender a um pedido do técnico Tite.

“Foco é o Gerson. Vamos resolver isso, não estamos pensando em outra coisa, a gente quer ele. Óbvio que não depende só do Cruzeiro. Mas tem que ficar muito claro que a gente quer ele aqui. Mas o Zenit não precisa do dinheiro, tem que entender que é um bom negócio”, iniciou dizendo

“E a gente está fazendo todo esse esforço, não só da ousadia da proposta, mas do convencimento de que é um bom negócio para o clube. Jogador não é robô. Ele depende do contexto”, completou.

De acordo com informações do site Goal, o Cruzeiro estaria disposto a oferecer um contrato de quatro anos com salários que superam o patamar atual do jogador na Gávea.

Especula-se que o Cruzeiro prepare uma oferta na casa dos 15 a 18 milhões de euros (entre R$ 90 mi e R$ 110 mi) para convencer o Zenit a liberar o atleta de 28 anos.

A relação entre técnico e jogador é o grande diferencial. Gerson viveu alguns de seus melhores momentos técnicos sob o comando de Tite e estaria balançado com a possibilidade de ser o “pilar” de um novo projeto ambicioso.

“Depende do treinador, dos companheiros, da forma que o clube joga. Tem adaptação de cultura, tem ambiente, uma série de questões e contextos que favorecem ou não o desempenho. E a gente entende que o melhor contexto para o Gerson performar é no Cruzeiro”, explicou.

Embora Spindel reconheça o interesse, os russos não devem facilitar. Nas redes sociais, a torcida cruzeirense já iniciou campanhas pedindo a chegada do “Coringa”.