Em uma partida repleta de alternativas, reviravoltas e emoção até o último minuto, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, nesta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. Válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o confronto marcou a estreia dos titulares do Tricolor na temporada. O time das Laranjeiras precisou superar erros defensivos e um pênalti desperdiçado para garantir os três pontos graças ao brilho do atacante Serna, que saiu do banco para decidir o duelo.

Surpresa inicial e erros defensivos

Apesar da expectativa pela estreia da força máxima do Fluminense — comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, já que Luis Zubeldía se recupera de um procedimento médico —, quem começou melhor foi o Nova Iguaçu. O time da Baixada, invicto até então, aproveitou a falta de ritmo e os erros individuais do adversário. Aos 29 minutos, após uma falha do zagueiro Freytes no meio-campo, Rickelme roubou a bola e serviu Léo David, que invadiu a área e tocou na saída de Fábio para abrir o placar.

O Fluminense tentou reagir ainda na primeira etapa, criando oportunidades com Everaldo e Canobbio, mas esbarrou na falta de pontaria e no nervosismo, indo para o intervalo em desvantagem e sob vaias da torcida direcionadas à defesa.

Serna muda o jogo e virada relâmpago

A dinâmica da partida mudou completamente no intervalo com a entrada de Serna no lugar de Matheus Reis. O colombiano precisou de apenas dez minutos para mostrar a que veio. Aos 10 do segundo tempo, após escanteio cobrado por Ganso e desvio de Martinelli, Serna apareceu livre para empurrar para as redes e empatar. Apenas quatro minutos depois, a virada veio: Samuel Xavier cruzou, e Everaldo, com categoria, girou sobre a marcação para fazer 2 a 1.

Drama, expulsão e milagre de Mota

O jogo parecia controlado pelo Fluminense, especialmente quando, aos 21 minutos, Sidney cometeu pênalti em Everaldo e foi expulso, deixando o Nova Iguaçu com um a menos. No entanto, o goleiro Mota manteve o Carrossel da Baixada vivo ao defender a cobrança de Canobbio. O lance inflamou o time da casa que, mesmo em inferioridade numérica, buscou o empate aos 29 minutos. Após uma defesa espetacular de Fábio em cabeçada à queima-roupa, Jorge Pedra aproveitou o rebote na pequena área para igualar o marcador em 2 a 2.

O golpe final e a vitória tricolor

A resposta do Fluminense foi rápida e letal, novamente através da bola parada. Aos 35 minutos, Ganso cobrou falta com perfeição no ângulo; Mota ainda tocou na bola, que explodiu na trave e sobrou limpa para Serna marcar seu segundo gol no jogo e o terceiro do Tricolor. Nos minutos finais, o Nova Iguaçu tentou pressionar na base do abafa, mas o Fluminense, com grandes defesas do goleiro adversário evitando um placar mais elástico, segurou o resultado. Com a vitória, o Tricolor sobe na tabela e ganha moral para a sequência da competição.