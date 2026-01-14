O elenco do Atlético-MG enfrenta um desafio fora de casa nesta quarta-feira, 14, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Galo viajou até Montes Claros para encarar o North Esporte Clube, mas com uma ausência notável na delegação: o técnico Jorge Sampaoli.

Planejamento estratégico e comando interino

A ausência do treinador argentino faz parte de um planejamento traçado pela comissão técnica para o início da temporada de 2026. Sampaoli permaneceu em Belo Horizonte para comandar treinos específicos com os atletas considerados titulares, visando o aprimoramento físico e a gestão de desgaste do elenco.

Dessa forma, a equipe será dirigida à beira do gramado pelo auxiliar técnico Diogo Alves. Mesmo sem a figura intensa de Sampaoli na área técnica, a expectativa é que o time alternativo mantenha o estilo ofensivo e a posse de bola, características marcantes do trabalho do treinador. A partida serve como um laboratório importante para observar jogadores que buscam consolidar seu espaço no grupo principal.

Busca pela primeira vitória

O confronto marca a tentativa de ambas as equipes de somarem a primeira vitória no estadual. O Atlético-MG, atual hexacampeão, estreou com um empate por 1 a 1 contra o Betim, na Arena MRV. O resultado deixou o Galo na segunda posição do Grupo A.

Já o North Esporte Clube, que disputa a elite do futebol mineiro, iniciou sua campanha com um empate sem gols fora de casa contra a URT, liderando momentaneamente o Grupo C. Para o time de Montes Claros, receber um dos gigantes do estado é visto como um evento histórico, com promessa de casa cheia.

Prováveis escalações e desfalques

Seguindo a estratégia de poupar os principais nomes, estrelas como Hulk, Bernard, Gustavo Scarpa, Renan Lodi e o goleiro Everson não foram relacionados. O time que vai a campo deve ser composto majoritariamente por reservas e jovens promessas.

Do outro lado, o North é comandado pelo pentacampeão mundial Kléberson e deve manter a base que atuou na primeira rodada, apostando na força do conjunto e no fator casa.

Provável Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Júnior Alonso e Pascini; Alan Franco, Iseppe e Reinier; Cadu, Tomás Cuello e Rony. Técnico: Diogo Alves (auxiliar).

Provável North-MG: Yago Oliveira; Lucas Mota, Léo Gobo, Bruno Bispo e Rennan Siqueira; Camacho e Evanderson; Gustavo Ermel, Clayton e Roger; Tiago Marques. Kléberson.