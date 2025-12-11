O São Paulo fez consulta e tenta a contratação de três jogadores do Fortaleza: o zagueiro Gastón Ávila, de 24 anos, e os meio-campistas Tomás Pochettino, 29, e Matheus Pereira, 27. A informação foi veiculada pelo Diário do Nordeste.

A ideia do Tricolor Paulista é iniciar uma reformulação no elenco após terminar o Brasileirão na oitava colocação, sem vaga para a próxima Libertadores da América. O otimismo em viabilizar alguma das contrações se dá pela recente queda do clube cearense à Série B da competição nacional.

Revelado pelo Boca Junios e com passagem pelo Rosario Central, o argentino Ávila teve um ano considerado aquém das expectativas no Pici.

Apesar de chegar com pompa do Ajax, as más atuações na final do estadual contra o Ceará e um desempenho oscilante em toda a temporada minaram a sua passagem pelo clube nordestino.

Ao todo, foram 34 partidas, sendo 31 delas como titular. O jogador terminou a temporada sendo bastante utilizado pelo técnico Martín Palermo, porém o Fortaleza não exercerá a opção de compra de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões pela cotação atual) por sua permanência.

Outro argentino, Pochettino viveu em 2025 a pior temporada com a camisa tricolor. Contratado em 2023, ele acumulou bons números nas duas primeiras temporadas, totalizando 13 gols e 23 assistências no período, mas este ano sofreu com críticas e jogou consideravelmente menos: 45 vezes.

Mais um jogador que interessa é Matheus Pereira, que assim como Pochettino tem contrato até o fim de 2027. Por ambos, o Laion colocou valores pela contratação definitiva e tentaria recuperar os investimentos.