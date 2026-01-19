Nesta quarta-feira (21), o São Luiz recebe o Novo Hamburgo em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, em um duelo decisivo para as pretensões de ambos os clubes na tabela.

Cenário das equipes e expectativas

O confronto no interior do estado carrega peso de decisão para os dois lados neste início de temporada. O São Luiz chega pressionado para a partida após sofrer uma goleada por 5 a 0 diante do Grêmio na rodada anterior.

Com apenas dois pontos somados até o momento, o Rubro encara esta sequência de jogos em casa como fundamental para reagir, afastar o risco de rebaixamento e manter vivo o sonho de uma vaga na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil de 2027.

Do outro lado, o Novo Hamburgo, que retornou à elite do futebol gaúcho neste ano, também persegue sua primeira vitória na competição. O “Noia” vem de um empate sem gols contra o São José e busca somar pontos longe de seus domínios para ganhar estabilidade e tranquilidade na classificação.

Fator casa e estratégias

Jogando diante de sua torcida, o time de Ijuí aposta na força do Estádio 19 de Outubro, historicamente um terreno hostil para os visitantes devido à pressão das arquibancadas. Para o São Luiz, a vitória é vital para recuperar a confiança do elenco e da torcida.

Já o Novo Hamburgo viaja à região Noroeste com a missão de surpreender. Em um campeonato curto e equilibrado, pontuar fora de casa é essencial. A equipe visitante deve focar em neutralizar a pressão inicial dos donos da casa para explorar os contra-ataques e tentar voltar para o Vale do Sinos com um resultado positivo.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida através das plataformas digitais. O jogo terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial de GZH no YouTube. Além disso, o confronto estará disponível via streaming no site e aplicativo do ge.globo/rs (seção Rio Grande do Sul).