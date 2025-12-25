O Santos deu um passo importante para reforçar seu setor ofensivo visando a temporada de 2026. Segundo informações da ESPN, o clube paulista já tem um acordo alinhado com o atacante Rony. Agora, a diretoria santista concentra esforços na negociação com o Atlético Mineiro. O modelo de negócio ainda é o principal entrave.

O Peixe tenta um empréstimo de um ano, com opção de compra. No entanto, o Galo que investiu 6,5 milhões de euros (R$ 36 milhões à época) para tirar o atleta do Palmeiras no início de 2025, prioriza uma venda definitiva para recuperar parte do investimento e enxugar a folha salarial.

O plano do time mineiro é rejuvenescer o elenco comandado por Jorge Sampaoli. Como Rony já tem 30 anos e um dos salários mais altos do grupo, cerca de R$ 1,4 milhão mensal, sua saída é vista com bons olhos pela cúpula mineira, desde que os valores sejam vantajosos.

A busca por Rony é vista como uma impotante reposição no ataque santista. Com a saída confirmada de Guilherme para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o técnico Juan Pablo Vojvoda identifica em Rony a velocidade e a entrega tática necessárias para o esquema da equipe.

Rony chegou a Belo Horizonte com status de grande contratação, mas teve um ano de altos e baixos sob o comando de Cuca e, posteriormente, Sampaoli. Ao todo, foram 63 partidas, marcando 13 gols e contribuindo com cinco assistências.

Além de Rony, o clube mantém conversas para o retorno de Gabigol, atualmente no Cruzeiro. A expectativa é que as conversas evoluam nos últimos dias do ano, com o Santos tentando uma composição salarial para fechar o negócio.