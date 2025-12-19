O Mirassol terá seu comandante para a estreia histórica na Copa Libertadores. Segundo informações do site ge, o técnico Rafael Guanaes, 44, recusou nesta sexta-feira, 19, uma proposta do Botafogo para assumir a equipe em 2026. O treinador optou por cumprir seu contrato e dar sequência ao trabalho iniciado em março deste ano, após passagem pelo Atlético Goianiense.

A busca do Glorioso por Guanaes intensificou-se nos últimos dias, após a saída de a saída de Davide Ancelotti. O perfil jovem, moderno e o desempenho ofensivo do Mirassol sob o comando do treinador agradaram à diretoria da SAF botafoguense. No entanto, o desejo de permanência no projeto pesou.

Guanaes, 44, vive o auge da carreira. Recentemente, ele foi premiado com a Bola de Prata da ESPN como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2025.

Sob seu comando, o Mirassol protagonizou uma campanha histórica, terminando a Série A na 4ª colocação com 67 pontos e garantindo uma vaga inédita na Libertadores de 2026. Terminou o Brasileirão invicto jogando em casa.

A multa rescisória do treinador era considerada “baixa” para os padrões do Botafogo, o que facilitaria uma eventual transferência caso o profissional aceite o projeto. Pesou, contudo, a recusa do treinador.

De breve carreira como jogador, Guanaes atuou como atleta profissional apenas por Nacional-SP e Joseense, na época presidido por seu pai, Nelson Guanaes. Durante a formação, jogou futsal pelo Palmeiras, mas abreviou o sonho pela necessidade de se sustentar.

Guanaes é um apaixonado por jogos que simulam carreiras de treinadores de futebol, como Elifoot, Championship Manager e Football Manager. Ele passava madrugadas na casa de amigos imaginando um dia repetir no futebol os feitos do mundo virtual.