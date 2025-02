Quem é Angileri, lateral próximo de ser anunciado pelo Corinthians

O Corinthians bem está próximo de anunciar a contratação do lateral argentino Fabrizio Angileri, 30. O jogador passa por uma bateria de exames médicos antes de ser oficializado pelo clube paulista. A informação da chegada do jogador foi divulgada pelo canal de YouTube Café do Setorista.

Sem espaço no Getafe, onde não atua há nove meses, Angileri chega com status de titular e o aval do técnico Ramón Díaz, mesmo tendo forte concorrência no setor: Matheus Bidu, Hugo e o equatoriano Diego Palacios.

A tendência, por sinal, é que algum desses nomes seja liberado por empréstimo ao final da participação no estadual.

Revelado no Godoy Cruz, em 2014, atuou por quase 100 partidas pelo clube argentino antes de chegar ao River Plate em 2019.

Nos Millonarios, porém, demorou a ganhar espaço com o técnico Marcelo Gallardo. Só virou titular de fato da equipe em 2021, depois da venda de Gonzalo Montiel, titular da seleção argentina e atualmente no Sevilla.

Foi para o futebol espanhol em 2022, em fim de contrato com o River, mas tem sido pouco aproveitado desde então.

Na primeira temporada, 2022/23, fez somente 15 jogos, sendo sete deles como titular. Não participou diretamente de nenhum gol.

Na temporada passada, atuou em 12 oportunidades, sendo somente três delas como titular. Já na atual não jogou nenhum dos 29 jogos do Getafe.

Com contrato até junho de 2026, o jogador deve ser emprestado pelo clube espanhol. Ele possui valor de mercado estimado em 700 mil euros, segundo o site Transfermarkt.

