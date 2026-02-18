O retorno do Palmeiras ao Allianz Parque pode acontecer ainda no Campeonato Paulista deste ano. De acordo com a ESPN, o único cenário possível para a volta ao Allianz é no caso de o Verdão chegar à final do Paulistão. Para que isso aconteça, contudo, a equipe alviverde deve ser mandante do jogo de volta, que acontece no dia 8 de março.

As equipes mandantes, porém, devem ter a melhor campanha do estadual. O Palmeiras terminou na segunda colocação na fase de grupos, atrás apenas do Novorizontino, mas a pontuação continua valendo durante a fase de mata-mata. Isso significa que, caso a final seja entre as equipes, o Verdão ainda pode ser o mandante do jogo de volta dependendo dos resultados.

Desde o início do ano longe de casa, o Palmeiras tem disputado suas partidas na Arena Crefisa Barueri por conta de obras no Allianz Parque. Ainda segundo a ESPN, a empresa Soccer Grass está trocando o gramado no Allianz e o processo está na “quarta etapa”. Apesar da previsão de término no início de fevereiro, o portal revelou que ainda restam duas fases para a conclusão.

Ainda de acordo com a reportagem, a quantidade de shows e eventos no Allianz, além das fortes chuvas de janeiro, impactaram o andamento da troca de gramado. A instalação dos novos tapetes do gramado sintético deve ocorrer nos próximos dias, quando o estádio terá um hiato de grandes eventos.

Neste final de semana, o cantor porto-riquenho Bad Bunny se apresenta na sexta-feira, 20, e no sábado, 21. Após os dois shows, o próximo grande evento acontece apenas nos dias 13 e 14 de março, quando o Allianz receberá duas apresentações do cantor Luan Santana.

O Palmeiras retorna a campo neste sábado, 21, contra o Capivariano, na Arena Crefisa Barueri, às 20h30 (de Brasília), em jogo único válido pelas quartas de final do Paulistão.