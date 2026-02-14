O Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, será palco de um confronto decisivo na noite deste domingo, 15. O Primavera recebe o Noroeste pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 20h30, colocando frente a frente duas equipes empatadas na pontuação e que buscam a reabilitação para evitar complicações na reta final da primeira fase.

Duelo direto na tabela

A partida é tratada como uma “final” para as pretensões de ambos os clubes. Ocupando a 13ª e a 14ª colocação, respectivamente, Primavera e Noroeste somam 7 pontos cada e lutam para se distanciar da zona de rebaixamento para a Série A2. Além da briga contra a degola, as equipes ainda vislumbram a possibilidade de disputar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, o que adiciona ainda mais tensão ao duelo.

O Fantasma busca consistência em casa

O time de Indaiatuba vive uma campanha de oscilações no Estadual. Com um retrospecto de duas vitórias, um empate e quatro derrotas, o Primavera precisa fazer valer o mando de campo para subir na classificação. A irregularidade tem sido o maior adversário da equipe, que busca encontrar equilíbrio tático para superar um rival direto que possui exatamente a mesma pontuação.

Noroeste tenta transformar empates em vitórias

Logo atrás na tabela, o Noroeste apresenta uma campanha marcada pela dificuldade em definir os jogos. O “Norusca” acumula quatro empates em sete partidas, com apenas uma vitória e duas derrotas. Embora o time mostre resiliência para não perder, o excesso de igualdades impede que a equipe deslanche na competição. Vencer fora de casa seria o cenário ideal para ultrapassar o adversário e ganhar fôlego na luta pela permanência.

Onde assistir ao jogo

Com a expectativa de um jogo tenso e de muita disputa física, a partida terá transmissão ao vivo através do serviço de streaming Max e pelo Paulistão Play, plataforma oficial da Federação Paulista de Futebol.