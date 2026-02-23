A Portuguesa repudiou nesta segunda-feira, 23, as ofensas racistas de torcedores do clube direcionadas ao goleiro do Corinthians, Hugo Souza. Depois de defender dois pênaltis e classificar o Timão contra a Lusa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o goleiro saiu de campo hostilizado por dois torcedores. O clube informou que trabalha para identificar os envolvidos e puni-los, além de destacar que se coloca à disposição do poder público.

Os dois indivíduos ofenderam Hugo com termos racistas, em uma ação registrada por um vídeo da Jovem Pan: “favelado”, “sem dente”, “passa fome”, “piolhento” e “vai cortar esse cabelo” foram alguns dos xingamentos utilizados. Um terceiro torcedor repreendeu os dois e os mandou descerem do alambrado da arquibancada.

O goleiro respondeu mandando beijos e foi para o vestiário. Nas redes sociais, a esposa do jogador, Rauany Barcelloss, defendeu o atleta de um seguidor:

Com as defesas de Hugo nas cobranças de pênalti, o Corinthians se classificou para as semifinais do Paulistão. Na próxima fase o Timão vai enfrentar o Novorizontino no próximo sábado, 28, às 20h30 (de Brasília).

A partida será disputada em Novo Horizonte, no estádio Jorjão e terá transmissão na Record, CazéTV, TNT e HBO Max.

Nota da Portuguesa

A Portuguesa SAF vem, por meio desta, repudiar as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, após o jogo realizado na noite do último domingo (22), no Estádio do Canindé.

Reforçamos a nossa solidariedade ao atleta e ao clube, com quem temos boa relação institucional e já estamos em contato sobre o tema, assim como condenamos fortemente o racismo e todas as formas de discriminação.

Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário