A Ponte Preta é o primeiro clube rebaixado do Campeonato Paulista 2026. Meses depois de garantir seu primeiro título nacional, a Série C de 2025, a Macaca de Campinas perdeu por 2 a 0 para a Portuguesa no último sábado, 7, no Canindé e não tem mais chances matemáticas de permanência na Série A1.

Na lanterna, a Ponte só tem mais uma partida a fazer na primeira fase e, com um ponto conquistado, não pode alcançar o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem seis.

A Portuguesa, por sua vez, subiu provisoriamente para a vice-liderança, com 12 pontos, e se aproximou de uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Até o momento, apenas o líder Novorizontino, que chegou a 16 pontos ao bater o São Bernardo por 2 a 1 na 7ª e penúltima rodada, tem classificação assegurara ao mata-mata.

A segunda vaga para o rebaixamento é observada por diversos clubes além do Velo Clube, atual 15º colocado. Santos, Noroeste, Capivariano, Primavera, São Bernardo e Mirassol são os mais ameaçados. Com o triunfo sobre o Primavera no sábado, o São Paulo entrou no G8.

Dentre os grandes, o Palmeiras é o mais bem colocado, em terceiro com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo pelo Corinthians, a quem enfrenta em Dérbi na Neo Química Arena.