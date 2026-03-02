A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira, 2, as datas e horários da final do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino. A primeira partida ocorre já nesta quarta-feira, 4, às 20h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri. O jogo que decide o título acontece no domingo, 8, às 20h30 (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Nas semifinais, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, enquanto o Novorizontino superou o Corinthians por 1 a 0. Donos das duas melhores campanhas do estadual, ambos com 22 pontos, o Tigre do Vale só decide o jogo de volta como mandante por ter saldo de gols superior ao do Verdão: 8 contra 5.

Segundo informações do site ge, os dirigentes de Novorizontino e Palmeiras estiveram na sede da FPF nesta segunda. De um lado, o Verdão chega à sua 7ª final seguida do estadual e tenta seu 27º título na competição. O Tigre, por outro lado, busca o título inédito do torneio.

Datas, horários e onde assistir às finais do Paulistão

Jogo de ida

Data: 4/3/2026 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri

Onde assistir: Record, Cazé TV, TNT e HBO Max

Jogo de volta

Data: 8/3/2026 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

Onde assistir: Record, Cazé TV, TNT e HBO Max