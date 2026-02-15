A primeira fase do Campeonato Paulista chegou ao fim na noite deste domingo, 15, com os classificados às quartas de final, os eliminados e os rebaixados à Série A2.

O Novorizontino conseguiu a melhor campanha com 16 pontos depois de oito rodadas — Palmeiras e Red Bull Bragantino também ficaram com 16 pontos, mas atrás pelos critérios de desempate.

Os confrontos da próxima fase serão do primeiro contra o oitavo, do segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Os mandos de campo são dos primeiros quatro colocados. As datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

Jogos das quartas de final do Paulistão

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

*datas e horários ainda a serem definidos