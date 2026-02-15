A primeira fase do Campeonato Paulista chegou ao fim na noite deste domingo, 15, com os classificados às quartas de final, os eliminados e os rebaixados à Série A2.
O Novorizontino conseguiu a melhor campanha com 16 pontos depois de oito rodadas — Palmeiras e Red Bull Bragantino também ficaram com 16 pontos, mas atrás pelos critérios de desempate.
Os confrontos da próxima fase serão do primeiro contra o oitavo, do segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Os mandos de campo são dos primeiros quatro colocados. As datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.
Jogos das quartas de final do Paulistão
- Novorizontino x Santos
- Palmeiras x Capivariano
- Bragantino x São Paulo
- Portuguesa x Corinthians
*datas e horários ainda a serem definidos
