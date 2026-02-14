Neste domingo (15), a bola rola para um confronto decisivo pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras recebe o Guarani-SP na Arena Barueri (referida pelo clube mandante como Arena Crefisa Barueri), às 20h30. O duelo coloca frente a frente equipes com objetivos distintos: enquanto os donos da casa miram a liderança geral, os visitantes lutam para se consolidar na zona de classificação para o mata-mata.

Palmeiras busca a ponta da tabela

Sob o comando de Abel Ferreira, o time alviverde vive um momento sólido no estadual. Ocupando a vice-liderança com 15 pontos — fruto de cinco vitórias em sete jogos —, a equipe aposta no fator casa e na profundidade do elenco para somar mais três pontos. A vitória é fundamental para manter a pressão sobre o líder e garantir a vantagem do mando de campo nas fases finais da competição.

A expectativa é de que o Verdão adote uma postura propositiva desde os minutos iniciais, buscando controlar a posse de bola e criar oportunidades contra a defesa adversária.

Guarani tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Bugre chega motivado para tentar pontuar longe de seus domínios. Comandado pelo técnico Matheus Costa, o Guarani ocupa a 6ª posição, com 11 pontos. Com uma campanha equilibrada até aqui (três vitórias, dois empates e duas derrotas), a equipe de Campinas sabe que precisará de uma atuação defensiva impecável para segurar o ímpeto ofensivo do adversário e explorar os contra-ataques.

Onde assistir a Palmeiras x Guarani

O torcedor terá diversas opções para acompanhar a partida deste domingo. A transmissão está confirmada na TV aberta pela Record TV e na TV fechada pela TNT. Nas plataformas digitais e streaming, o jogo será exibido pela Max, R7.com, PlayPlus e também na CazéTV (YouTube).