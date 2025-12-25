O mercado da bola esquentou com uma possível disputa entre Palmeiras e São Paulo pela contratação volante Marlon Freitas, do Botafogo. De acordo com informações da ESPN, a diretoria alviverde monitora de perto a situação do atleta e estuda entrar na disputa para reforçar seu meio-campo visando as competições de 2026. O jogador é um dos principais alvos do rival São Paulo.

O técnico Abel Ferreira busca jogadores com o perfil de Marlon Freitas para repor a saída de Aníbal Moreno, negociado com o River Plate.

Aos 30 anos, o jogador é visto como uma peça que traria maturidade imediata ao elenco palmeirense, especialmente após liderar o Glorioso a um 2024 histórico, onde levantou as taças do Brasileirão e da Libertadores pelo Alvinegro.

Apesar do desejo paulista, a negociação promete ser complexa. O clube carioca considera o capitão “inegociável” no momento, mesmo com o vínculo atual se encerrando em dezembro de 2026.

O Botafogo já iniciou conversas para uma extensão contratual com aumento salarial, visando blindar o jogador do interesse de outros clubes brasileiros. O dono da SAF botafoguense, John Textor, também manifestou publicamente em outras ocasiões que Marlon é peça-chave do projeto esportivo, dificultando qualquer transferência para rivais diretos no Brasil.

Em 2025, Marlon Freitas atuou em 58 partidas pelo Botafogo, marcando um gol e contribuindo com cinco assistências. A equipe, por sua vez, não conquistou títulos, mas assegurou vaga na próxima edição da Libertadores da América.