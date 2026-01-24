Em um Choque-Rei movimentado e decidido na eficiência ofensiva, o Palmeiras lavou a alma de sua torcida. Vindo de uma derrota pesada na rodada anterior, o time de Abel Ferreira mostrou poder de reação, venceu o São Paulo por 3 a 1 na Arena Barueri e afundou o rival na parte baixa da tabela do Campeonato Paulista. Enquanto o Tricolor desperdiçou a chance da virada, o Verdão foi cirúrgico nos contra-ataques para construir o placar com gols de Maurício, Flaco López e Khellven.
Trocação franca e a punição imediata
O clássico começou em alta voltagem. Logo aos 8 minutos, o Palmeiras abriu o placar com um chute firme de fora da área de Maurício, sem chances para Rafael. O São Paulo, no entanto, não se abateu e buscou o empate rapidamente. Aos 13, após cobrança de escanteio e desvio de Arboleda, Bobadilla apareceu na pequena área para igualar o marcador.
O momento crucial da primeira etapa — e talvez do jogo — ocorreu aos 20 minutos. O São Paulo teve a chance de ouro para virar quando Enzo Díaz serviu Tapia livre na área, mas o atacante finalizou para fora. A máxima do futebol de “quem não faz, leva” foi aplicada com rigor dez minutos depois. Em um contra-ataque veloz, Ramón Sosa serviu Flaco López, que tocou com classe na saída do goleiro para colocar o Verdão novamente em vantagem antes do intervalo.
Gol relâmpago define o clássico
Se o São Paulo planejava uma reação no segundo tempo, o Palmeiras tratou de frustrar os planos logo aos 5 minutos. Piquerez cruzou da esquerda, Flaco López ajeitou de cabeça e o lateral Khellven, surgindo como elemento surpresa, mergulhou para fazer o terceiro. O gol desestabilizou o time de Hernán Crespo, que passou a ter a posse de bola, mas sem objetividade, esbarrando em uma defesa alviverde bem postada.
Na reta final, o jogo ganhou contornos dramáticos de um lado e de alívio do outro. O Palmeiras ainda carimbou a trave com Vítor Roque, enquanto o goleiro Carlos Miguel apareceu nos acréscimos para operar um milagre em cabeçada de Calleri, garantindo a tranquilidade no placar. Com o resultado, o Palmeiras sobe na tabela e retoma a confiança, enquanto o São Paulo vê a pressão aumentar, estacionado perigosamente próximo à zona de rebaixamento.