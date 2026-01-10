Palmeiras vence Portuguesa com gol de Luighi no Canindé

Início / Campeonatos Estaduais Palmeiras vence Portuguesa com gol de Luighi na abertura do Paulistão Atacante marcou logo após cartão vermelho para Igor Torres no Canindé; goleiro Carlos Miguel segurou reação da Lusa Por Minuto a Minuto 3 min de leitura 10/01/2026 • 22:29

Luighi marcou único gol da vitória do Palmeiras sobre Portuguesa – Fabio Menotti / Divulgação / Palmeiras

Publicidade

Calleri e Lucas Moura voltam a treinar com grupo do São Paulo

Equilíbrio e sustos na etapa inicial

O primeiro tempo foi de estudo e oportunidades para ambos os lados. Embora o Palmeiras tenha mantido maior posse de bola, chegando a 62%, foi a Portuguesa quem criou os lances de maior perigo inicial. Maceió assustou com um chute forte de fora da área que passou perto, e Renê quase aproveitou uma falha de comunicação entre Murilo e Carlos Miguel, exigindo uma recuperação espetacular do arqueiro palmeirense para evitar o gol.

O time de Abel Ferreira respondeu principalmente nas bolas paradas. Sosa cobrou uma falta perigosa por baixo da barreira, obrigando o goleiro Bruno Bertinato a fazer uma defesa segura. Apesar da movimentação e de um chute perigoso de Allan no final, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado, refletindo o equilíbrio das ações no Canindé.

Expulsão relâmpago e o gol da vitória

O cenário da partida mudou drasticamente logo no retorno do intervalo. Aos 5 minutos da etapa final, Igor Torres cometeu falta dura e, após revisão do VAR, teve seu cartão amarelo anulado e recebeu o vermelho direto. Com um jogador a mais, o Palmeiras foi letal e imediato. Apenas um minuto após a expulsão, aos 51, Mauricio serviu Luighi dentro da área, e o atacante não desperdiçou, abrindo o placar e marcando o único gol do jogo.

Lusa valente para em Carlos Miguel

Mesmo em desvantagem numérica, a Portuguesa não se entregou e buscou o empate com bravura, expondo-se aos contra-ataques mas levando perigo real. A equipe da casa criou chances claras, mas pecou na finalização e parou na inspiração de Carlos Miguel. Renê desperdiçou uma cabeçada livre na área após cruzamento de Salomão. Já nos acréscimos, no último suspiro da Lusa, Ewerthon mergulhou de peixinho para uma defesa salvadora do goleiro alviverde, assegurando os três pontos para os visitantes.