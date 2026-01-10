Em uma estreia marcada pela tensão e decidida nos detalhes, o Palmeiras superou a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (10), no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão encontrou dificuldades diante de uma Lusa organizada, mas capitalizou a expulsão de Igor Torres no início do segundo tempo para marcar com o jovem Luighi. O goleiro Carlos Miguel também foi protagonista, garantindo o resultado com defesas cruciais.
O primeiro tempo foi de estudo e oportunidades para ambos os lados. Embora o Palmeiras tenha mantido maior posse de bola, chegando a 62%, foi a Portuguesa quem criou os lances de maior perigo inicial. Maceió assustou com um chute forte de fora da área que passou perto, e Renê quase aproveitou uma falha de comunicação entre Murilo e Carlos Miguel, exigindo uma recuperação espetacular do arqueiro palmeirense para evitar o gol.
O time de Abel Ferreira respondeu principalmente nas bolas paradas. Sosa cobrou uma falta perigosa por baixo da barreira, obrigando o goleiro Bruno Bertinato a fazer uma defesa segura. Apesar da movimentação e de um chute perigoso de Allan no final, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado, refletindo o equilíbrio das ações no Canindé.
Expulsão relâmpago e o gol da vitória
O cenário da partida mudou drasticamente logo no retorno do intervalo. Aos 5 minutos da etapa final, Igor Torres cometeu falta dura e, após revisão do VAR, teve seu cartão amarelo anulado e recebeu o vermelho direto. Com um jogador a mais, o Palmeiras foi letal e imediato. Apenas um minuto após a expulsão, aos 51, Mauricio serviu Luighi dentro da área, e o atacante não desperdiçou, abrindo o placar e marcando o único gol do jogo.
Lusa valente para em Carlos Miguel
Mesmo em desvantagem numérica, a Portuguesa não se entregou e buscou o empate com bravura, expondo-se aos contra-ataques mas levando perigo real. A equipe da casa criou chances claras, mas pecou na finalização e parou na inspiração de Carlos Miguel. Renê desperdiçou uma cabeçada livre na área após cruzamento de Salomão. Já nos acréscimos, no último suspiro da Lusa, Ewerthon mergulhou de peixinho para uma defesa salvadora do goleiro alviverde, assegurando os três pontos para os visitantes.
Com o resultado, o Palmeiras inicia a temporada somando três pontos e se prepara para o clássico contra o Santos, na Arena Barueri. Já a Portuguesa tentará a recuperação na próxima rodada visitando o Capivariano.