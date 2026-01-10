Em uma estreia marcada pela tensão e decidida nos detalhes, o Palmeiras superou a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (10), no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Verdão encontrou dificuldades diante de uma Lusa organizada, mas capitalizou a expulsão de Igor Torres no início do segundo tempo para marcar com o jovem Luighi. O goleiro Carlos Miguel também foi protagonista, garantindo o resultado com defesas cruciais.

 

