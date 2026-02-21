O clima de decisão toma conta do interior paulista neste domingo. Pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026, o Novorizontino recebe o Santos no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A bola rola às 16h00 (de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente a melhor campanha da primeira fase contra um gigante que busca se reafirmar na competição.

Regulamento e cenário da decisão

O confronto é eliminatório e disputado em jogo único. Por ter encerrado a fase de grupos com a melhor campanha geral, o Novorizontino detém a vantagem de decidir diante de sua torcida. A matemática é simples: quem vencer avança à semifinal e segue vivo na luta pelo título estadual. Em caso de igualdade no placar durante o tempo regulamentar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O derrotado se despede do torneio.

A força do Tigre em Novo Horizonte

O Novorizontino chega para o duelo com moral elevada e status de favorito, reflexo de uma primeira fase sólida. Sob o comando do técnico Eduardo Baptista, a equipe do interior garantiu a liderança geral, somando 16 pontos com um retrospecto de cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Apostando na força do “Jorjão” e na consistência tática apresentada até aqui, o Tigre busca confirmar sua superioridade para chegar entre os quatro melhores do estado.

Peixe tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Santos entra em campo com a missão de provar sua força em momentos cruciais. A equipe, dirigida pelo português Pedro Caixinha, classificou-se na 8ª posição com 12 pontos, apresentando oscilações com três vitórias, três empates e duas derrotas. O desafio do Peixe é superar a irregularidade da fase inicial e vencer o líder do campeonato em um território historicamente difícil. A torcida alvinegra confia no peso da camisa e na estratégia da comissão técnica para superar o adversário.

Onde assistir ao vivo

A partida promete ser disputada, com os donos da casa tentando impor o ritmo e os visitantes buscando espaços para garantir a classificação. O duelo decisivo terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Max e pelo canal de TV fechada TNT.