A bola vai rolar neste sábado, 17, para um confronto decisivo na fase inicial do estadual. O Novo Hamburgo recebe o São José no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília) e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos neste início de competição.

Momentos opostos na tabela

O Novo Hamburgo, que retornou à elite do futebol gaúcho nesta temporada, entra em campo pressionado em busca de sua primeira vitória. A equipe do Vale dos Sinos teve um início difícil, estreando com derrota para o Internacional e empatando com o Juventude na rodada anterior. O foco principal do clube é garantir a permanência na primeira divisão e, posteriormente, brigar por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Atuando em casa, o Anilado aposta no fator local para somar três pontos cruciais.

Do outro lado, o São José chega ao Vale com a moral elevada. Após um empate sem gols na estreia contra o Inter de Santa Maria, o Zequinha surpreendeu ao vencer o Grêmio por 1 a 0, em plena Arena, na segunda rodada. O resultado positivo colocou a equipe da capital em uma posição confortável no grupo, aumentando a expectativa de classificação para a fase de mata-mata. O time busca manter a consistência tática para pontuar novamente como visitante.

Prováveis escalações

Para o duelo, o técnico Rogério Zimmermann deve manter a base do Novo Hamburgo que enfrentou o Juventude, apostando na continuidade para buscar o entrosamento ideal. A provável escalação do time anilado conta com: Omar; Muriel, Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia e Alisson; Henrique Ávila, Luam Parede e Marcos Vinícius.

No São José, o técnico Luiz Gabardo Júnior também tende a repetir a estrutura que garantiu a vitória sobre o Tricolor, confiando na organização defensiva e na velocidade dos contra-ataques. A provável formação do Zequinha é: Fábio Rampi; Danilo, Tiago Pedra, Eduardo Melo e Ângelo; Keverton, Zé Vitor e Rafael Carrilho; Ronald Barcellos, Grafite e Douglas.

Onde assistir a Novo Hamburgo x São José

Os torcedores poderão acompanhar a partida através de plataformas digitais. O confronto terá transmissão ao vivo com imagens pelo GZH (no YouTube e site oficial) e também via streaming gratuito pelo ge.globo/rs.