A noite deste domingo, 15, reserva um confronto decisivo para as pretensões de duas equipes tradicionais no cenário estadual. O Santos recebe o Velo Clube na Vila Belmiro, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 20h30, colocando frente a frente times que vivem realidades opostas na tabela de classificação. O jogo pode marcar a estreia de Neymar na temporada.

Peixe busca regularidade com Vojvoda

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de encontrar uma sequência de resultados positivos. Atualmente na 10ª colocação com 9 pontos, o Alvinegro Praiano faz uma campanha de oscilações sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Com um retrospecto recente de duas vitórias, três empates e duas derrotas, o Santos sabe que fazer valer o mando de campo no Estádio Urbano Caldeira é essencial para saltar na tabela e entrar na zona de classificação para a próxima fase.

A imprensa esportiva aponta o confronto como uma oportunidade para o elenco se reafirmar na competição. Existe a expectativa de que Vojvoda possa gerir a minutagem de alguns titulares visando a sequência da temporada, o que pode abrir espaço para testes no elenco, mantendo, contudo, a competitividade necessária para buscar os três pontos.

Velo Clube luta contra a zona de rebaixamento

Do outro lado, a situação é mais delicada. O Velo Clube, comandado pelo experiente Pintado, ocupa a 15ª posição e soma apenas 5 pontos até o momento. A equipe de Rio Claro luta para se distanciar da zona de rebaixamento e precisa urgentemente estancar a sequência negativa — já são quatro derrotas no torneio. A estratégia deve focar em um jogo reativo, explorando contra-ataques para tentar surpreender o gigante fora de casa.

O que está em jogo no regulamento

Vale lembrar que o Paulistão 2026 adota um formato onde as 16 equipes se enfrentam em turno único. Ao final das rodadas, os oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto os dois piores são rebaixados para a Série A2. Para o Santos, a vitória é crucial para ingressar no G-8. Já para o Velo Clube, pontuar é imperativo para evitar a queda para a segunda divisão estadual.

Onde assistir a Santos x Velo Clube

A partida promete ser disputada, com o Peixe tentando impor seu ritmo e o Velo buscando explorar os erros adversários. O torcedor poderá acompanhar todas as emoções deste duelo através da TNT Sports (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Max.