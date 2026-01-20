O volante José Martínez, do Corinthians, voltou a se envolver em polêmicas dentro do clube. Segundo apuração da ESPN, o meio-campista do Timão tem ignorado contatos do técnico Dorival Júnior e de sua comissão gerando incômodo nos bastidores. O jogador está na Venezuela resolvendo questões burocráticas para a remissão de seu passaporte e segue sem previsão para retornar ao Brasil.

Martínez, porém, não está totalmente incomunicável. Ainda de acordo com a reportagem, o jogador mantém contatos com Marcelo Paz, diretor de futebol do Corinthians, e Renan Bloise, gerente do departamento de análise de desempenho.

A situação e a postura do atleta irritaram Dorival. O técnico estuda punir o volante internamente, no âmbito desportivo, assim que o jogador voltar ao Brasil e se reapresentar no CT Joaquim Grava. Em entrevista, o treinador falou sobre a situação do venezuelano.

“Essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança de poder retornar dentro da sua melhor condição”, comentou Dorival após o empate contra o São Paulo no último domingo, 18.

Incômodo no passado…

No ano passado, Martínez também esteve no centro de outra polêmica no Corinthians. Em outubro, o volante faltou em seis treinos da equipe antes do clássico diante do Santos. Por conta disso, o jogador teve os dias de ausência descontados do salário e recebeu uma multa.

Segundo apuração do site Gazeta Esportiva, o volante já se atrasou em outras duas reapresentações do elenco. Fabinho Soldado, até então executivo de futebol do Corinthians, porém, conseguiu manter a situação em sigilo.